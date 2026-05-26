Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Özgür Özel başvuruşu
Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı'nın geçersiz sayılması için TBMM'ye yazılı başvuruda bulundu.
CHP’de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından siyasi tartışmalar sürüyor.
Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanlığı'nın iptali için TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulundu.
Söz konusu dilekçenin bayram sonrası işleme alınacağı bildirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ