Kurban kesiminde bilanço ağır oldu: 13.513 kişi hastaneye başvurdu
Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, bayram süresince görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur.
Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”
Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 27, 2026
Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde…