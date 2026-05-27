Bugün AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri...

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü... Milyonlar aile, eş, dost ziyareti gerçekleştirecek. Bazı vatandaşlar ise AVM'lerde zaman geçirecek. Peki bugün AVM'ler açık mı?

Çoğu AVM, bayram tatili süresince ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edecek. Bayramın ilk günü AVM'ler genellikle 12.00 veya 13.00 gibi açılıyor. Kapanış saati ise 22.00.

AVM'ler bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü normal mesai saatlerine dönüyor.