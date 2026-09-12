2026 KPSS Alan Bilgisi soruları açıklandı mı? KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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KPSS Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılıyor. Adaylar her zaman olduğu gibi sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarını incelemek istiyor. ÖSYM'nin duyurularına dikkat kesilen binlerce kişi "2026 KPSS Alan Bilgisi soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

2026 KPSS Alan Bilgisi soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2026 KPSS Alan Bilgisi soruları için ÖSYM net bir tarih ve saat vermezken geçen yıl soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 16.00'da erişime açılmıştı.

Bu yılki beklenti de KPSS Alan Bilgisi sorularının 13 Eylül Pazar günü saat 16.00'dan sonra paylaşılması yönünde...

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.