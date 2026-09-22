2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru ekranı... DHBT kılavuzu ve sınav ücreti...
2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları başladı. Sınava girecek adaylar başvuru ekranını, kılavuzu ve ücreti araştırıyor. İşte detaylar...
1 Kasım'da uygulanacak olan 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuruları bugün saat 10.40'da başladı.. Adaylar ÖSYM'ye akın ederken başvuru ekranı sıkça araştırılıyor.
Başvuru tarihleri...
Sınava başvurular, 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda. Adaylar 800 TL sınav ücreti ödeyecek.
Başvuru nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.