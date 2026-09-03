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KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri için heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. Bugün sabahtan bu yana "KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak" sorusu yoğun şekilde geliyordu. ÖSYM saat 10.30'da açıklama yaptı.

2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada "12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.