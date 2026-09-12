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KPSS Lisans sonuç tarihi araması günden güne artıyor. KPSS Alan Bilgisi oturumlarının bitmesi ile birlikte sorgulamalar daha da artacak. İşte "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusunun yanıtı...

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.