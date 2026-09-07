2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

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Yüz binlerce sözleşmeli memur adayı 2 yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans sınavına katılacak. Ekimde gerçekleşecek olan oturuma çok az bir süre kala gündem sınav yerleri... Adayların sıkça başvurduğu soru "KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.