2026 KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM'nin geçtiği tarih şöyle...

Memur adayları KPSS oturumlarında şanslarını deneyerek atanmak için tercihlerde bulunuyor. Tercih hakkı bitenler veya daha yüksek puan almak isteyenler sınava başvuru yapıyor. Bu yılki başvuru henüz başlamadı. Sorunsuz şekilde işlemlerini tamamlamak isteyenler "2026 KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.

2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.