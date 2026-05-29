2026-KPSS/1 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM merkezi atama başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Milyonlar merkezi atama tarihlerini bekliyor. Uzun zamandır KPSS'ye çalışıp başarılı puan elde eden adaylar her yıl ÖSYM üzerinden gerçekleşen KPSS tercihlerini takip ediyor. Bu yılki başvurular hala başlamadı ve adaylar sıkça "2026-KPSS/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.

KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı?

Hayır, 2026-KPSS/1 tercihleri henüz başlamadı. ÖSYM'den 29 Mayıs 2026 Cuma günü merkezi atama ile ilgili açıklama gelmedi. Geçen sene ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.