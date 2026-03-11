2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?
Ramazan Bayramı tarihi araştırılırken bir yandan da Kurban Bayramı tarihi merak ediliyor. Müslümanlar zaman zaman "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor. İşte o tarih...
2026 Kurban Bayramı tarihi araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın tarihini öğrenmeye çalışanlar Kurban Bayramı'nı da aratıyor. İşte "Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü