Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

LGS tercih sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Hem öğrencilerin hem de velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmiş durumda... Heyecan katsayısı gittikçe artarken hızlanan soru da "2026 LGS (lise) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 LGS (lise) tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı genelde sonuçları tam zamanında açıklıyor. Bakanlığın sonuçlar için belirlediği tarih 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü...

2026 LGS takvimi...

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması