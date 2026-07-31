MasterChef Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı? Eren Kaşıkçı ölüm sebebi belli oldu mu?

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Eren Kaşıkçı, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken Adli Tıp raporu bekleniyor. Ünlü şefin ilaçlarına uzanırken yaşamını yitirdiği öğrenilirken sık sık "MasterChef Eren Kaşıkçı neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı" sorusu geliyor.

Eren Kaşıkçı ölüm sebebi belli oldu mu?

Hayır, Kısıl Sakal" lakaplı Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş ortağı Mikail Malkoçoğlu yaptığı açıklamada adli tıp raporunun beklendiğini belirtirken, sağlık ekiplerinin ilk izleniminin kalp krizi yönünde olduğunu ifade etti.