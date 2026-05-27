2026 LGS ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? LGS ertelendi mi?

LGS hazırlıkları sürüyor. Hem öğrenciler hem de velilerde heyecan had safhada... Sınavın olmazsa olmazı sınav giriş belgesi.. Herhangi bir aksilik yaşamamak adına son günlerde "2026 LGS ne zaman yapılacak" sorusu sıklaşıyor.

2026 LGS ne zaman yapılacak?

Sınav daha önce 14 Haziran Pazar günü olarak planlanmıştı ancak Dünya Kupası maçları nedeniyle bir gün öne çekildi. 2026 LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav yerleri 3 Haziran Çarşamba günü erişime açılacak.