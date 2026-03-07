2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...

Subay ve astsubay adayları bu yıl da hayallerine ulaşmak için MSÜ'ye girdiler. Oturum tamamlandı, soru ve cevaplar yayımlandı. Adaylar kontrollerini tamamlayıp net hesabı yapsalar da net sonuç bekleniyor. İşte "2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.