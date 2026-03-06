Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un sahip olduğu şirketlere, sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erden Timur hakkında “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasında, şüphelinin ortaklık ve sahipliğindeki şirketlerin öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı gerekçesiyle kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.