İstanbul TOKİ kura çekimi için sabırsızlık had safhada... Bu hafta da mega kent için takvim açıklanmazken gözler diğer haftada... Bir duyuru yapılıp yapılmadığı sürekli kontrol ediliyor. On binler sıkça "İstanbul TOKİ başvuru sonuçları, isim listesi yayımlandı mı", "İstanbul'da kura ne zaman çekilecek" sorusuna başvuruyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kura tarihi için duyuru yapılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.