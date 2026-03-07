Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Emekliler bir yandan bayram ikramiyesini beklerken bir yandan da mart aylıklarının ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor. Bayram öncesi maaş beklentisi bir hayli yüksek... Peki konu hakkında bir açıklama geldi mi?
Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. Tahsis numarasına göre Bir kısım emekli maaşlarını bayramdan önce alıyor. Diğerleri ise bayramdan sonraya kalıyor. Emekli vatandaşlar bayramdan önce aylıkların yatırılmasını beklerken sık sık "Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı" sorusu geliyor.
Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvelik Kurumu henüz konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Genel beklenti maaşların tahsis numarasına göre yatırılacağı yönünde... Gözler her zaman olduğu gibi hükümette olacak.
4A (SSK) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde$
Sonu 9 olanlar - ayın 17’sinde
Sonu 7 olanlar - ayın 18’inde
Sonu 5 olanlar - ayın 19’unda
Sonu 3 olanlar - ayın 20’sinde
Sonu 1 olanlar - ayın 21’inde
Sonu 8 olanlar - ayın 22’sinde
Sonu 6 olanlar - ayın 23’ünde
Sonu 4 olanlar - ayın 24’ünde
Sonu 2 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 0 olanlar - ayın 26’sında
4B (Bağ-Kur) emekli aylıkları tarihleri şu şekilde:
Sonu 9, 7, 5 olanlar - ayın 25’inde
Sonu 3, 1 olanlar - ayın 26’sında
Sonu 8, 6, 4 olanlar - ayın 27’sinde
Sonu 2, 0 olanlar - ayın 28’inde