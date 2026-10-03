Beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon gibi bölümlere yerleşmek isteyen adaylar ÖZYES tercihlerini tamamladı. Bu adaylar şimdi ÖSYM'nin geçeceği sonuçları bekliyor. Her gün giderek artan soru ise "2026 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" oluyor.

2026 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2026 ÖZYES tercih sonuç tarihi geçilmedi.

Geçen yıl başvurular 18 Eylül'de sona ermiş 19 Eylül'de sonuçlar ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların 5 Ekim 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.