2026 Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı bu yıl 26 bin 673 sözleşmeli personel ve işçi alacak. Sözleşmeli personeller ÖSYM üzerinden belirlenecek. Vatandaşlar tercih için sabırsızlanırken "2026 Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu gündemden düşmüyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 başvuruları başladı mı?

Hayır, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alım ilanı yayımlanmadı. Geçen yıl ilk etap başvuruları mayıs ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu yıl gözler haziran ayının ilk haftasına çevrildi.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.