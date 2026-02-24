Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?

Sağlık Bakanlığı bu yıl 26 bin 673 personel alımı yapacak. İki etaptan oluşması beklenen alımlar için gözler sürekli olarak Sağlık Bakanlığında... Bakanlığın gerek sosyal medya hesabı gerekse resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. Her gün gittikçe artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" oluyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.