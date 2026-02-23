CHP'nin Kurultay ceza davası ertelendi!
CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Ankara'da görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı dava 1 Nisan 2026'ya ertelendi. Ayrıca savcı, dosyanın İBB soruşturmalarıyla birleştirilmesini talep etti.
Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu toplam 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İBB dosyası ile birleştirilmesi talebi
Öte yandan duruşmada savcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar ile kurultay davasının birleştirilmesini talep etti.
Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyor
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 isim, delegelere menfaat karşılığında oy kullandırmakla suçlanıyor.
İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.
3 yıla kadar hapis istemi
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Cemil Tugay, Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.