TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Evlatlarımızı değil silahları gömelim
“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, geçtiğimiz hafta nihai raporunu hazırlayarak çalışmalarını tamamladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin hayati bir eşiği aştığını kaydetti.
Ece CEYHUN
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çok hassas bir sürece tanıklık etti. 21 toplantı ve partiler üstü bir çalışma yapıldı. 1980’lerden bu yana Türkiye, teröre evlatlarını kurban vermemek için pek çok açılıma da imza attı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş basın – yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticiler ile Cuma akşamı İstanbul’da bir iftar düzenledi. Komisyonun raporu, sadece Türkiye değil, bölgenin terörden temizlenmesi için Suriye meselesi gibi pek çok konuda bilgi verdi. Komisyonun çalışmalarını anlatırken ve süreci büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini anlatırken iki yaşanmış olayı örnek verdi.
Komisyon 137 kişiyi dinlemiş. 137 kişinin profilini sorduğumuzda Kurtulmuş, tüm tarafları dinlemeye önem verdiklerini anlatarak “en marjinal kişileri dahi” dinlediklerini anlattı. Kendisi için en unutulmaz hatıralardan birini de şu ifadelerle paylaştı: “Unutulmaz bir hatıradır benim için. Komisyonda, dinleyici masasında şehit anneleriyle, barış anneleri yan yana oturdu. Aynı oturumda farklı şeyler söylediler, farklı acıları dile getirdiler. Ama her iki tarafın da ortak olarak söylediği şey şuydu. “Biz artık evlatlarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz.” Komisyondaki dinlemelerin en önemli sloganı, mottosu belki buydu. Yine bir başka oturumda gazilerimizden birisi, çok duygulu bir sahneydi. Gözü, takma gözmüş. Takma gözünü çıkardı, dedi ki, “Yanımda arkadaşım şehit oldu, ben de gözümü kaybettim. Vatan için ben canımı veririm, kanımın son damlasına kadar veririm ama artık hiç kimse ölmesin, hiç kimse yaralanmasın, bu ülkenin çocuklarına ziyan gelmesin.” Toplumun ortak duygusunun bu olduğu kanaatindeyim. Geri kalan lafügüzaftır. Burada herkes kendi politik oryantasyonu itibarıyla bir şey söyleyebilir, bunları saygıyla karşılarız. Zaten öyle olduğu için sonuna kadar geldi. Ama sonuçta artık acıların durması, artık silahın susması, artık insanların çocuklarını, evlatlarını toprağa gömmemesi, artık Türkiye’nin, bu büyük milletin böylesine büyük, ağır bir bedel ödememesi gerekir. Çok mesafe alındı. Geri kalan yolu da kazasız belasız tamamlayacağız. Başka çaremiz yoktur.”
Kurtulmuş, süreci anlatırken 2025’in Temmuz ayında da Süleymaniye’de sembolik olarak silahların yakıldığı tören sonrasında komisyonun çalışmalarına başladığını hatırlatarak kurulan komisyona TBMM’de olan 12 siyasi partiden 11’inin katıldığını ve Türk halkının yüzde 95’inin temsil edildiği bir oluşuma imza atıldığını belirtti. Kurtulmuş, “50 milletvekili arkadaşımız hakikaten büyük bir hassasiyetle süreci sürdürdü. Neredeyse bırakın münakaşa etmeyi, seslerini yükselttikleri bile çok nadir oldu” notunu da paylaştı.
“Bir mihenk taşı, bir çerçevedir”
Kurtulmuş şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizin ilk asrının 50 yılının heba olmasına neden olan bu terör meselesinin ortadan kalkması için, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, 2 trilyon doların üstünde mali kaybımıza neden olan bu meselenin çözülebilmesi için herkes siyasi görüşlerini aynı masa etrafında buluşturmaya gayret etti. Son derece olumlu, son derece zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor tabi ki her şey değil. Bu rapor takdim ederken de ifade ettiğim gibi bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımlar iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım. Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlar da Türkiye’nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunun tamamıyla Türkiye’nin gündeminden kaldırılması mümkündür ve bu adımların atılması gerekir.”
“Silahların hepsinin teslim edilmediğini biliyoruz”
Süreç içerisinde Türkiye’nin terörle mücadelede kendi modelini ortaya koyduğuna da işaret eden Kurtulmuş, burada süreçle ilgili üçüncü gözün milletin kendisi olduğunun da altını çizdi. Kurtulmuş, “Burada en önemli şeylerden birisi terör örgütünün, İmralı’dan gelen açıklamaya uyması ve yeni dönemin gereklerini yerine getirmek için adımlarını atmasıdır. Silahların hepsinin teslim edilmediğini biliyoruz, örgüt elemanlarının bir kısmı başka yerlere belki geçtiler ama onun için biz raporumuza “kritik eşik” diye bir ifade koyduk. Örgütün tamamıyla, hakikaten kendisini tasfiye ettiğinin, silahları tamamıyla bıraktığının tespit edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işi değil. Bu, devletin güvenlik birimlerinin yapacağı bir şey ve bunu raporlayarak, bununla ilgili de yürütmenin içerisinde bunu takip edecek bir organizasyonun olmasını tavsiye ettik. Bunların da gözetimiyle birlikte sürecin iyi bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Burada dikkat edilmesi gereken asıl meselenin ortak bir karar alıp o istikamette yürümek olduğuna da vurgu yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hemen Ramazan sonrasında bu yasal düzenlemealerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım” dedi.
12 Eylül Anayasası Türkiye için geçerli değil
“Daha özgürlükçü, daha demokrat, daha katılımcı, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasanın yapılmasının ben de şart olduğu kanaatindeyim” diyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 12 Eylül askeri darbesinden sonra yapılan anayasanın Türkiye’yi taşımadığını belirtti. “Ümit ederim Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemini alır ve mesafe kat eder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır. Ne ihtiyacımız varsa onları tespit edip hızlı bir şekilde sonuç alırız” dedi. Türkiye’de aslında siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisinin de “12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli ve yeterli olmadığı” fikri olduğuna da işaret eden Kurtulmuş, her partinin ya seçim beyannamesinde ya da parti tüzük beyannamesinde yeni bir anayasa ihtiyacını dile getirdiğini hatırlatarak, “Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır. Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemini alır ve mesafe kat eder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır. Ne ihtiyacımız varsa onları tespit edip hızlı bir şekilde sonuç alırız” dedi.
Kurtulmuş ayrıca konu hakkında yapılan değerlendirmelere de değinerek, “Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili herhangi bir gizli gündem yoktur. Anayasa konusunda da ne yapılacaksa yine açık bir şekilde halkın önünde olacak. Çünkü bir anayasa değişikliğini referanduma götürecekseniz, oyu verecek olan milletten neyi kaçıracaksınız?” yorumunu yaptı.