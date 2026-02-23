TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Evlatlarımızı değil silahları gömelim

Ece CEYHUN

Terörsüz Türkiye hedefi doğ­rultusunda toplanan Mil­li Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çok hassas bir sürece tanıklık etti. 21 toplantı ve partiler üstü bir çalışma yapıldı. 1980’lerden bu yana Türkiye, teröre evlatlarını kurban vermemek için pek çok açılıma da imza attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş­kanı Numan Kurtulmuş basın – yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticiler ile Cuma akşamı İstanbul’da bir iftar düzenledi. Komisyonun raporu, sa­dece Türkiye değil, bölgenin terörden temizlenmesi için Suriye meselesi gi­bi pek çok konuda bilgi verdi. Komis­yonun çalışmalarını anlatırken ve sü­reci büyük bir hassasiyetle yürüttük­lerini anlatırken iki yaşanmış olayı örnek verdi.

Komisyon 137 kişiyi dinlemiş. 137 kişinin profilini sorduğumuzda Kurtulmuş, tüm tarafları dinlemeye önem verdiklerini anlatarak “en mar­jinal kişileri dahi” dinlediklerini an­lattı. Kendisi için en unutulmaz ha­tıralardan birini de şu ifadelerle pay­laştı: “Unutulmaz bir hatıradır benim için. Komisyonda, dinleyici masasın­da şehit anneleriyle, barış anneleri yan yana oturdu. Aynı oturumda fark­lı şeyler söylediler, farklı acıları dile getirdiler. Ama her iki tarafın da ortak olarak söylediği şey şuydu. “Biz artık evlatlarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz.” Komisyondaki dinlemele­rin en önemli sloganı, mottosu belki buydu. Yine bir başka oturumda ga­zilerimizden birisi, çok duygulu bir sahneydi. Gözü, takma gözmüş. Tak­ma gözünü çıkardı, dedi ki, “Yanımda arkadaşım şehit oldu, ben de gözümü kaybettim. Vatan için ben canımı ve­ririm, kanımın son damlasına kadar veririm ama artık hiç kimse ölmesin, hiç kimse yaralanmasın, bu ülkenin çocuklarına ziyan gelmesin.” Toplu­mun ortak duygusunun bu olduğu ka­naatindeyim. Geri kalan lafügüzaftır. Burada herkes kendi politik oryan­tasyonu itibarıyla bir şey söyleyebi­lir, bunları saygıyla karşılarız. Zaten öyle olduğu için sonuna kadar geldi. Ama sonuçta artık acıların durması, artık silahın susması, artık insanların çocuklarını, evlatlarını toprağa göm­memesi, artık Türkiye’nin, bu büyük milletin böylesine büyük, ağır bir be­del ödememesi gerekir. Çok mesafe alındı. Geri kalan yolu da kazasız be­lasız tamamlayacağız. Başka çaremiz yoktur.”

Kurtulmuş, süreci anlatırken 2025’in Temmuz ayında da Süleyma­niye’de sembolik olarak silahların ya­kıldığı tören sonrasında komisyonun çalışmalarına başladığını hatırlata­rak kurulan komisyona TBMM’de olan 12 siyasi partiden 11’inin katıl­dığını ve Türk halkının yüzde 95’inin temsil edildiği bir oluşuma imza atıl­dığını belirtti. Kurtulmuş, “50 millet­vekili arkadaşımız hakikaten büyük bir hassasiyetle süreci sürdürdü. Ne­redeyse bırakın münakaşa etmeyi, seslerini yükselttikleri bile çok nadir oldu” notunu da paylaştı.

“Bir mihenk taşı, bir çerçevedir”

Kurtulmuş şöyle devam etti: “Cum­huriyetimizin ilk asrının 50 yılının heba olmasına neden olan bu terör meselesinin ortadan kalkması için, on binlerce insanın hayatını kaybet­tiği, 2 trilyon doların üstünde mali kaybımıza neden olan bu meselenin çözülebilmesi için herkes siyasi gö­rüşlerini aynı masa etrafında buluş­turmaya gayret etti. Son derece olum­lu, son derece zor olmakla birlikte ya­pıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor ta­bi ki her şey değil. Bu rapor takdim ederken de ifade ettiğim gibi bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mi­henk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçe­venin içerisinde gerekli adımlar iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlı­lıkla sürdürülmesi lazım. Artık bu ka­dar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlar da Türkiye’nin güvenliği ba­kımından bu kadar olumlu seyredi­yorken bu sorunun tamamıyla Tür­kiye’nin gündeminden kaldırılması mümkündür ve bu adımların atılması gerekir.”

“Silahların hepsinin teslim edilmediğini biliyoruz”

Süreç içerisinde Türkiye’nin terör­le mücadelede kendi modelini ortaya koyduğuna da işaret eden Kurtulmuş, burada süreçle ilgili üçüncü gözün milletin kendisi olduğunun da altını çizdi. Kurtulmuş, “Burada en önem­li şeylerden birisi terör örgütünün, İmralı’dan gelen açıklamaya uyması ve yeni dönemin gereklerini yerine getirmek için adımlarını atmasıdır. Silahların hepsinin teslim edilmedi­ğini biliyoruz, örgüt elemanlarının bir kısmı başka yerlere belki geçtiler ama onun için biz raporumuza “kri­tik eşik” diye bir ifade koyduk. Örgü­tün tamamıyla, hakikaten kendisini tasfiye ettiğinin, silahları tamamıyla bıraktığının tespit edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işi değil. Bu, devletin güvenlik birimlerinin yapa­cağı bir şey ve bunu raporlayarak, bu­nunla ilgili de yürütmenin içerisinde bunu takip edecek bir organizasyo­nun olmasını tavsiye ettik. Bunların da gözetimiyle birlikte sürecin iyi bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Burada dikkat edilmesi gereken asıl meselenin ortak bir karar alıp o isti­kamette yürümek olduğuna da vur­gu yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hemen Ramazan son­rasında bu yasal düzenlemealerin gündeme gelmesinin şart olduğu ka­naatindeyim. Böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım” dedi.

12 Eylül Anayasası Türkiye için geçerli değil

“Daha özgürlükçü, daha demokrat, daha katılımcı, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasanın yapılmasının ben de şart olduğu kanaatindeyim” diyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 12 Eylül askeri darbesinden sonra yapılan anayasanın Türkiye’yi taşımadığını belirtti. “Ümit ederim Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemini alır ve mesafe kat eder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır. Ne ihtiyacımız varsa onları tespit edip hızlı bir şekilde sonuç alırız” dedi. Türkiye’de aslında siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisinin de “12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli ve yeterli olmadığı” fikri olduğuna da işaret eden Kurtulmuş, her partinin ya seçim beyannamesinde ya da parti tüzük beyannamesinde yeni bir anayasa ihtiyacını dile getirdiğini hatırlatarak, “Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır. Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemini alır ve mesafe kat eder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır. Ne ihtiyacımız varsa onları tespit edip hızlı bir şekilde sonuç alırız” dedi.

Kurtulmuş ayrıca konu hakkında yapılan değerlendirmelere de değinerek, “Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili herhangi bir gizli gündem yoktur. Anayasa konusunda da ne yapılacaksa yine açık bir şekilde halkın önünde olacak. Çünkü bir anayasa değişikliğini referanduma götürecekseniz, oyu verecek olan milletten neyi kaçıracaksınız?” yorumunu yaptı.