22 ŞUBAT İZMİR İFTAR VAKTİ: İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak? Akşam ezanı ne zaman okunuyor?

11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayının dördüncü günü idrak ediliyor. 29 gün sürecek mübarek ayda oruç ibadeti devam ederken, özellikle büyük şehirlerde iftar ve imsak saatleri merak ediliyor.

Ramazan ayı boyunca imsak vakti her gün birkaç dakika daha erkene çekilirken, iftar saatleri de kademeli olarak ileriye gidiyor. Ayın sonuna doğru İzmir'de imsak 05.49'a kadar gerilerken, iftar vakti 19.29'a kadar uzayacak.

En çok merak edilen konuların başında "İzmir'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta yapılacak" sorusu yer aldı.

İzmir'de bugün akşam ezanı kaçta okunuyor?

İzmir'de bugün oruç, akşam ezanıyla birlikte 19.03'te açılacak. İmsak vakti ise 06.24 olarak kaydedildi.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 17 Mart 2026 Salı gününe denk geliyor.

İzmir imsakiye 2026

1 Ramazan 1447 - 19 Şubat 2026 Perşembe

İmsak 06.29 | Güneş 07.51 | Öğle 13.30 | İkindi 16.31 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.16

2 Ramazan 1447 - 20 Şubat 2026 Cuma

İmsak 06.28 | Güneş 07.49 | Öğle 13.30 | İkindi 16.32 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.17

3 Ramazan 1447 - 21 Şubat 2026 Cumartesi

İmsak 06.27 | Güneş 07.48 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.18

4 Ramazan 1447 - 22 Şubat 2026 Pazar

İmsak 06.25 | Güneş 07.47 | Öğle 13.30 | İkindi 16.33 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.19

5 Ramazan 1447 - 23 Şubat 2026 Pazartesi

İmsak 06.24 | Güneş 07.45 | Öğle 13.30 | İkindi 16.34 | Akşam 19.04 | Yatsı 20.20

6 Ramazan 1447 - 24 Şubat 2026 Salı

İmsak 06.23 | Güneş 07.44 | Öğle 13.30 | İkindi 16.35 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.21

7 Ramazan 1447 - 25 Şubat 2026 Çarşamba

İmsak 06.22 | Güneş 07.43 | Öğle 13.30 | İkindi 16.36 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.22

8 Ramazan 1447 - 26 Şubat 2026 Perşembe

İmsak 06.20 | Güneş 07.41 | Öğle 13.29 | İkindi 16.36 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.23

9 Ramazan 1447 - 27 Şubat 2026 Cuma

İmsak 06.19 | Güneş 07.40 | Öğle 13.29 | İkindi 16.37 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.24

10 Ramazan 1447 - 28 Şubat 2026 Cumartesi

İmsak 06.18 | Güneş 07.38 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.25

11 Ramazan 1447 - 1 Mart 2026 Pazar

İmsak 06.16 | Güneş 07.37 | Öğle 13.29 | İkindi 16.38 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.26

12 Ramazan 1447 - 2 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 06.15 | Güneş 07.36 | Öğle 13.29 | İkindi 16.39 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.27

13 Ramazan 1447 - 3 Mart 2026 Salı

İmsak 06.13 | Güneş 07.34 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.13 | Yatsı 20.29

14 Ramazan 1447 - 4 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 06.12 | Güneş 07.33 | Öğle 13.28 | İkindi 16.40 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.30

15 Ramazan 1447 - 5 Mart 2026 Perşembe

İmsak 06.10 | Güneş 07.31 | Öğle 13.28 | İkindi 16.41 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.31

16 Ramazan 1447 - 6 Mart 2026 Cuma

İmsak 06.09 | Güneş 07.30 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.32

17 Ramazan 1447 - 7 Mart 2026 Cumartesi

İmsak 06.08 | Güneş 07.28 | Öğle 13.28 | İkindi 16.42 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.33

18 Ramazan 1447 - 8 Mart 2026 Pazar

İmsak 06.06 | Güneş 07.27 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.34

19 Ramazan 1447 - 9 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 06.04 | Güneş 07.25 | Öğle 13.27 | İkindi 16.43 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.35

20 Ramazan 1447 - 10 Mart 2026 Salı

İmsak 06.03 | Güneş 07.24 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.36

21 Ramazan 1447 - 11 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 06.01 | Güneş 07.22 | Öğle 13.27 | İkindi 16.44 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.37

22 Ramazan 1447 - 12 Mart 2026 Perşembe

İmsak 06.00 | Güneş 07.21 | Öğle 13.26 | İkindi 16.45 | Akşam 19.22 | Yatsı 20.38

23 Ramazan 1447 - 13 Mart 2026 Cuma

İmsak 05.58 | Güneş 07.19 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.23 | Yatsı 20.39

24 Ramazan 1447 - 14 Mart 2026 Cumartesi

İmsak 05.57 | Güneş 07.18 | Öğle 13.26 | İkindi 16.46 | Akşam 19.24 | Yatsı 20.40

25 Ramazan 1447 - 15 Mart 2026 Pazar

İmsak 05.55 | Güneş 07.16 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.25 | Yatsı 20.41

26 Ramazan 1447 - 16 Mart 2026 Pazartesi

İmsak 05.54 | Güneş 07.15 | Öğle 13.25 | İkindi 16.47 | Akşam 19.26 | Yatsı 20.42

Kadir gecesi

27 Ramazan 1447 - 17 Mart 2026 Salı

İmsak 05.52 | Güneş 07.13 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.27 | Yatsı 20.43

28 Ramazan 1447 - 18 Mart 2026 Çarşamba

İmsak 05.50 | Güneş 07.12 | Öğle 13.25 | İkindi 16.48 | Akşam 19.28 | Yatsı 20.44

29 Ramazan 1447 - 19 Mart 2026 Perşembe

İmsak 05.49 | Güneş 07.10 | Öğle 13.24 | İkindi 16.48 | Akşam 19.29 | Yatsı 20.45