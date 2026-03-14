2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi uzun zamandır araştırılıyor. Adaylar her gün yeni bir duyuru olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bugün de sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru ne zaman" şeklinde... İşte en son durum...

2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığından bugün yapılan bir açıklama yok. Geçen yıl başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.