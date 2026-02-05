Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına yoğun bir ilgi var. Başvuruların iki etaptan oluşması beklenirken ilk alımların ne zaman yapılacağı merak konusu... On binler sürekli olarak tarih bilgisini araştırıyor ve "2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

5 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.