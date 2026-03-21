26 bin 673 sağlık personeli alımı için hazırlık sürecinde sona yaklaşılıyor. Kadro ve branş dağılımı da merak edilirken sürekli başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman?

2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Bugün 21 Mart 2026 Cumartesi günü ve Sağlık Bakanlığından duyuru gelmedi. Geçen yıl başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.