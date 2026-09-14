2026 VGM burs başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte olası tarihler...

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Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Bu yılın başvuru hala başlamış değil. Hem öğrenciler hem de aileler, VGM'nin resmi sitesini sık sık ziyaret ederken tarihleri öğrenmek adına "VGM burs başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruyor.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrenim ve yükseköğrenim burs tarihi ile ilgili açıklama gelmedi.

İlkokul, ortaokul, lise burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim'de başlamış 15 Ekim'de son bulmuştu.

Ön lisans, lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başlamıştı.