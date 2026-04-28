2026 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Sınav maratonunu geride bırakan binlerce adayın gözü şimdi sonuç ekranına çevrildi. ÖSYM daha önce tarihi paylaşmıştı fakat unutanlar ya da haberdar olmayanlar "2026 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 YDS sonuçları ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği gün saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile puanlarını öğrenebilecekler.