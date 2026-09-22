2026 YKS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor?
2026 YKS ek tercih başvuruları dün itibarıyla sona erdi. Bugün sonuç için yoğun bir beklenti oluşurken "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
YKS ek tercih sonuçları için bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından alınan başvurular sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Özellikle bugün "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından belirtilmedi.
Geçen sene başvurular 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 6 Ekim'de ilan edildi. Bu yıl gözler 27 Eylül'de olacak.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.