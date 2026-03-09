2026 YKS geç başvuru ne zaman, hangi tarihte başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite hayali kuran adaylar tarafından YKS süreci yakından takip ediliyor. Başvuru dönemini kaçıranlar ise gözünü geç başvuru tarihine çevirmiş durumda. Konu hakkında bilgi almak adına "2026 YKS geç başvuru ne zaman, hangi tarihte başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.

YKS geç başvuru ne zaman?

ÖSYM'nin YKS 2026 geç başvuru için belirlediği tarih 10-12 Mart 2026.

Geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 1050 lira.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.