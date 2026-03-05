2026 YKS geç başvuru ne zaman yapılacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Başvuruları kaçıranlar için ikinci bir fırsat daha var. Geç başvuru ile adaylar sınavda yer almaya hak kazanabilecek. Peki, 2026 YKS geç başvuru ne zaman yapılacak?
Üniversite hayali kuran adaylar için YKS başvuru süreci tamamlandı. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar ise geç başvuru imkanına odaklandı. Sınava katılmak isteyenler geç başvurunun hangi tarihte yapılacağını ve ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte "2026 YKS geç başvuru ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı...
YKS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM'nin YKS 2026 geç başvuru için belirlediği tarih 10-12 Mart 2026.
Geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS geç başvuru sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 1050 lira.
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.