2026 YKS sonuç tarihi... Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercihleri 10 Ağutos'ta sona eriyor. Tercihlerin üzerinden 1 hafta geçerken işlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuç tarihi var. ÖSYM'nin tarihleri paylaşmaması nedeniyle "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemde...

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.