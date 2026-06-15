2026 YKS tarihi ve saati... YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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Milyonlarca kişi her yıl üniversite kapısını aralamak için aylardır yoğun şekilde çalışıyor. Sınava sayılı günler kaldı ve hazırlıklar sürüyor. En önemli konu YKS tarihi ve saati... Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor?

YKS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.