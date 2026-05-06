2026 YKS (üniversite sınavı) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri için yoğun bir araştırma söz konusu... Sınav heyecanı sürerken tarih de yaklaşıyor. Bir yıl boyunca sınava hazırlananlar şu sıra "2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.