Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere ufak da olsa nefes aldıran bayram ikramiyeleri için geri sayım sürüyor. Milyonların gözü yine hükümete çevrilmiş durumda... Yeni bir gelişme olup olmadığı her gün kontrol ediliyor. İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri için net tarih paylaşılmadı. İkramiyeler genellikle 1 hafta önceden yatırılmaya başlanıyor. İkramiyelerin 18 Mayıs'tan itibaren tahsis numarasına göre yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi artacak mı?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemişti. Kurban Bayramı'nda da biz zam beklenmiyor.