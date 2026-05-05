Tasarımcıların en büyük dertlerinden biriydi: SolidWorks inceleme altında!

Endüstriyel tasarım ve mühendislik sektöründe yaygın olarak kullanılan SolidWorks tasarım programının Türkiye’deki bazı bayileri mercek altına alındı.

Rekabet Kurumu tarafından daha önce başlatılan Dassault Systèmes hakkında bayilik sistemi üzerinden müşteri kısıtlaması ve yeniden satış fiyatının belirlenmesi soruşturması genişletildi. Elde edilen yeni bulgular üzerine; Yenasoft, ABK Teknik, Metropolsoft, Tekyaz, Armada isimli şirketler ile 2021’de bayilik ilişkisi sona eren Ses3000 hakkında ek bir soruşturma açıldı.

Sadece fiyat değil vadeler de birlikte belirlenmiş olabilir

Soruşturmanın odağında, SolidWorks bayileri arasında fiyat, vade ve satış koşullarının birlikte belirlendiği iddiaları yer alıyor. Ek olarak bölge ve müşteri paylaşıldığı iddiaları da araştırılıyor. Eğer müşteri paylaşımı yapılmışsa, kullanıcıların hangi bayiden teklif alacağı fiilen sınırlandırılmış olabilir.

Üretimle ilgili sektörleri doğrudan ilgilendiriyor

SolidWorks; endüstriyel tasarımcılar, makine mühendisleri, teknik ressamlar, üreticiler ve Ar-Ge ekipleri tarafından yaygın olarak kullanılan üç boyutlu tasarım programlarından biri. SolidWorks’le makine parçaları, kalıplar, aparatlar, üretim hatları, otomotiv yan sanayi parçaları, plastik ürünler, sac metal parçalar ve teknik montaj çizimleri yapılıyor.

Çalışan ayartmama iddiası da incelenecek

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı da çalışan ayartmama iddiası. Böyle bir uygulama olduysa, sektörde çalışan yazılım, satış ve teknik destek personeli de daha iyi iş fırsatlarından mahrum kalmış olabilir.

Daha iyi tekliflerin önü açılıyor

Rekabet Kurumunun bu müdahalesiyle SolidWorks kullanıcıları için daha iyi fiyat teklifleri, daha uygun ödeme koşulları, daha kaliteli destek ve daha fazla seçenek oluşturulabilecek.