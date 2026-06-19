2026 YKS'ye kaç kişi giriyor? İşte başvuru sayısı...

YKS heyecanı tüm Türkiye'yi sarmış durumda... Milyonlarca üniversite adayı bu sınava çalıştı. Güzel bir gelecek için girilecek üniversite sınavı öncesi sıkça "2026 YKS'ye kaç kişi giriyor" sorusu geliyor.

2026 YKS'ye kaç kişi giriyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 26 Mart'ta başvuru bilgilerini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Ersoy, "YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak." ifadelerini kullandı.

2026-YKS'ye başvuran adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesi, 514 bin 773'ü meslek lisesi, 294 bin 58'i açık öğretim lisesi, 186 bin 792'si imam hatip lisesi, 104 bin 267'si fen lisesi, 15 bin 375'i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730'u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938'i teknik lise, 4 bin 962'si öğretmen lisesi mezunu veya öğrencisi olarak kayıtlara geçti. Diğer lise türlerinden başvuran aday sayısı ise 302 bin 278 oldu.

Başvuru yapanların 793 bin 414'ü lise son sınıf öğrencilerinden oluşurken, lise mezunu olup herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764 olarak belirlendi. Bir yükseköğretim programına kayıtlı durumda bulunan aday sayısı 244 bin 744, üniversite mezunu aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen aday sayısı ise 69 bin 850 oldu.

Sınava ilk kez başvuran aday sayısı 921 bin 225 olarak açıklanırken, ikinci kez başvuranların sayısı 665 bin 89, üçüncü kez başvuranların sayısı 447 bin 57 oldu. Dördüncü kez sınava giren aday sayısı 198 bin 901, beşinci ve üzeri kez başvuran aday sayısı ise 193 bin 288 olarak kaydedildi.

YKS, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile birlikte 81 ilde ve toplam 254 sınav merkezinde uygulanacak. Ayrıca Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ilk kez YKS yapılacak.

Sınava başvuran en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. En yoğun başvuru 696 bin 766 kişiyle 18 yaş grubundan geldi. Ayrıca 50 yaş ve üzerindeki 20 bin 159 aday da sınava başvurdu.

Başvuran adayların 1 milyon 324 bin 487'sini kadınlar, 1 milyon 101 bin 73'ünü erkekler oluşturdu. Bunun yanında 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru İstanbul'dan gelirken, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep de başvuru sayısının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

Sınava 14 bin 651 engelli aday katılacak. Ayrıca gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından oluşan 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu.