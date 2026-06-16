2026-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu... YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
2026-YÖKDİL/2 başvuruları başladı. Adaylar bir yandan kılavuzu incelemek isterken bir yandan da sınav ücreti araştırılıyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği bilgiler...
2026-YÖKDİL/2, 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Bugün ÖSYM duyuru yaparak başvuruların başladığını belirtti. Sınava başvurular, 16-24 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2026-YÖKDİL/2 başvuru için tıklayınız
2026-YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu için tıklayınız
2026-YÖKDİL/2 sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM YÖKDİL kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav ücreti 1.200 lira olarak belirlendi.