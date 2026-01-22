2026'da kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik son durum...

Kademeli emeklilik için yüz binlerce kişi bekleyişini sürdürüyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, hükümetten yeni bir formül bulmasını istiyor. On binler her gün yeni gelişme olup olmadığını merak ediyor ve "Kademeli emeklilik çıkacak mı" diye soruyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

22 Ocak 2026 Perşembe itibarıyla kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hakkında en yakın zamanda olumlu veya olumsu bir açıklama bekleniyor.

Uzmanlar arasında, seçimle birlikte kademeli emeklilik konusunda bir adım atılacağı görüşü hakim.