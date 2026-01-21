Google Haberler

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saatler 23.28'i gösterdiğinde ise bu sefer 4.4 büyüklüğünde başka bir depremle sarsıldı. Aynı bölgede saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti.

Son depremler: Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Büyüklüğü ne? Manisa'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saatler 23.28'i gösterdiğinde ise bu sefer 4.4 büyüklüğünde başka bir depremle sarsıldı. Aynı bölgede saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti.

Beşik gibi sallanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.4 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.

Balıkesir'de bir deprem daha! - Resim : 1

Son dakika: Balıkesir'de korkutan depremSon dakika: Balıkesir'de korkutan depremGündem
Çok Okunanlar