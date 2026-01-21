TOKAT 3 BİN 392 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Tokat kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yeni haftada ilk olarak Şanlıurfa'da kura çekimi gerçekleşti. Bugün de Trabzon ve Tokat illerinde kuralar çekiliyor. Tokat için çekiliş saat 13.00'te başladı. Vatandaşlar yoğun şekilde canlı yayın linkini araştırıyor.

TOKAT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Tokat TOKİ kura çekimi Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 13.00'te başladı ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.

Merkez: 1130 konut.

Erbaa: 600 konut ve Erbaa Tanoba projesi kapsamında 47 konut olmak üzere toplam 647 konut.

Turhal: 300 konut.

Niksar: 250 konut.

Reşadiye: 250 konut.

Zile: 200 konut.

Almus: 140 konut.

Artova: 100 konut.

Başçiftlik: 100 konut.

Sulusaray: 100 konut.

Yeşilyurt: 100 konut.

Pazar: 75 konut