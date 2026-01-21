Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağa yönelik saldırı cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, bayrağa yönelik saldırıların sadece bir sembole değil, tüm millete yapıldığını ifade ederek, “Bayrağımıza yönelik her türlü tahrik ve saldırı, hukuk içinde en güçlü şekilde karşılık görecektir. Bu konuda gerekli idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır” dedi.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Yılmaz, sürecin kararlılıkla takip edileceğini belirterek, “Kimsenin şüphesi olmasın; bayrağımıza yapılan bu saldırı 86 milyona yapılmıştır ve asla cezasız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.