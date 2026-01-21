MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama linki...

MSB işçi alımı başvuruları aralık ayının sonlarında son buldu ve yaklaşık 1 ay aranın ardından kura çekilişi gerçekleşti. Kuraya yoğun bir ilgi vardı ve çekiliş biter bitmez isim listesi aratılmaya başlandı. Yoğun şekilde başvurulan soru "MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" oluyor.

MSB işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları için tarih ve saat belirtmedi. Genel beklenti sonuçların bu akşam saatlerinde açıklanması yönünde...

Sonuçlar ilan edilir edilmez buraya tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz

Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.