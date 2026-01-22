Son dakika: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? MSB'den müjdeli haber geldi!

2026 yılında bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler için askerlik yerleri ve celp dönemlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilirken, beklenen duyuru Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Bakanlık, bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklama, MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Sonuçlar nereden sorgulanır?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

Yükümlüler ayrıca askerlik şubelerinden de bilgi alabiliyor.

İlk grup 5 Şubat'ta sevk edilecek

Açıklanan takvime göre; yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 5 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu 5 Mart 2026, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026 tarihinde birliklerine katılacak.