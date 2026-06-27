2027 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI: 2027'de Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

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İslam alemi için 11 Ayın Sultanı büyük bir önem taşıyor 1 ay boyunca sahur ve iftar yapılıyor. Paylamanın önemi bu mübarek ayda daha da öne çıkarken bu hayırlı ay için geri sayım sürerken "2027'de Ramazan ayı ne zaman başlayacak" sorusu aralıklarla geliyor.

2027 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027'de idrak edilecek.

2027 Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 9 Mart S027 Salı.