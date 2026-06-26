 Erdoğan'dan vefat eden Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.