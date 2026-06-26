2026 EKPSS tercih ne zaman, tercihler hangi tarihte başlayacak?

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Engelli kamu personeli olmak isteyen adaylar, 2026 EKPSS tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Sürekli olarak ÖSYM'nin resmi sitesi ziyaret edilirken her gün artarak devam eden soru "2026 EKPSS tercih ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

26 Haziran 2026 Cuma ÖSYM'den 2026 EKPSS tercih tarihi paylaşımı gelmedi. Gözler temmuz ayına çevrilmiş durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.