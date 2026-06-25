4 kişi can vermişti: Bina kontrolsüz dolgu zemin üzerine inşa edilmiş

29 Ekim 2025 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dubleks dairelerden oluşan, alt katında eczane bulunan 7 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa (14) hayatını kaybederken, o tarihte 18 yaşında olan ailenin büyük kızı Dilara yaralı olarak kurtarıldı.

Gebze'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği bina faciasına ilişkin hazırlanan nihai bilirkişi raporu tamamlanarak savcılığa teslim edildi.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin yer aldığı uzman heyetin hazırladığı raporda, çökmenin temel nedenleri arasında bölgenin zemin yapısı, yer altı su hareketleri ve jeolojik özellikler öne çıktı. Raporda ayrıca metro inşaatının çökmede etkili olduğuna ilişkin herhangi bir teknik bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda zemin yapısı ön plana çıktı

Uzman heyetin yaptığı teknik incelemelerde, binanın bulunduğu alanın eski bir dere yatağı üzerinde yer aldığı tespit edildi. Raporda, doğal yer altı su hareketlerinin ve gözenekli zemin yapısının zaman içerisinde zemini zayıflatabilecek özellikler taşıdığı değerlendirilirken, binanın kontrolsüz dolgu zemin üzerine inşa edildiği ifade edildi.

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen "çökmenin metro çalışmaları nedeniyle meydana geldiği" iddiası da bilirkişi raporunda ayrıntılı şekilde incelendi. Rapora göre, metro tüneli ile binanın altında oluşan boşluk arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmedi. Ayrıca tünelde çatlak, deformasyon veya çökme bulgusuna da rastlanmadığı kaydedildi. Böylece daha önce hazırlanan iki teknik rapordaki değerlendirmeler nihai raporla da desteklenmiş oldu.

Çatlaklar metro çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıktı

Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise olayın zamanlamasıyla ilgili oldu. Bilirkişi heyeti, metro tünelinin inşaatı ve betonlama işlemlerinin olaydan uzun süre önce tamamlandığını, binada gözlenen çatlaklar ve zemin yumuşamasına ilişkin belirtilerin ise daha sonraki dönemde ortaya çıktığını belirledi.

Nihai rapor; hidrolik, jeofizik, harita ve inşaat mühendisliği ile imar hukuku alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlandı. Heyet, kapsamlı saha incelemeleri ve teknik analizler sonucunda değerlendirmelerini savcılık dosyasına sundu.

Bölgedeki dönüşüm süreci devam ediyor

Raporda ayrıca Akse Sapağı bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtlarında bölgedeki bazı yapılar için kesinleşmiş riskli yapı tespitleri ve yıkım kararlarının bulunduğu belirtilirken, jeolojik etütler ve imar çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgenin dönüşüm yol haritasının netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca teknik değerlendirmelerde riskli olduğu belirlenen 18 binanın önemli bölümünün metro tüneli güzergâhı dışında bulunduğu bilgisine de yer verildi.