Suudi Arabistan körfezde petrol sevkiyatına yeniden başladı

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Suudi Arabistan dört aylık aranın ardından Basra Körfezi üzerinde yer alan Ras Tanura terminalinde ham petrol yüklemelerine yeniden başladı. Kpler gemi izleme verileri devlet kontrolündeki Saudi Aramco şirketinin işlettiği tesiste iki süper tankerin yükleme yaptığını gösterdi. Veriler ayrıca üçüncü bir tankerin açık denizde sıra beklediğine işaret etti.

Ras Tanura terminalinde gemi trafiği hızlandı

Washington ile Tahran yönetimleri çatışmaları sona erdiren geçici bir anlaşma imzaladı. Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tanker trafiği şubat sonlarında başlayan savaşın ardından en yüksek hızına ulaştı. Bölgedeki petrol üreticileri üretimi yeniden başlatmaya ve ihracatı eski seviyelerine getirmeye hazırlanıyor. Her biri Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcısı sınıfında olan gemiler yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesi sunuyor.

Savaş döneminde Kızıldeniz rotası kullanıldı

Bölge dünyanın en büyük açık deniz petrol yükleme tesisini barındırıyor. Tesis Asya ve Avrupa pazarlarına giden krallık sevkiyatlarının büyük bölümünü yönetiyor. Geçen yılın son çeyreğinde Ras Tanura günde yaklaşık 6 milyon varil petrol ihraç ediyordu.

İran saldırısı ve Hürmüz Boğazı hattının kapanması Ras Tanura tesisindeki operasyonları tamamen durdurdu. Saudi Aramco ihracatı Doğu-Batı boru hattı üzerinden Kızıldeniz üzerindeki Yanbu limanına yönlendirmek zorunda kaldı. Mevcut barış adımları tesisi aylar sonra yeniden ana ticaret rotalarından biri haline getirdi.